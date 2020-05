Marcelo ha deciso: al termine dell'avventura con il Real Madrid tornerà in Brasile. Secondo fichajes.net, il terzino farà rientro in patria alla scadenza del contratto con i Blancos, fissata per il 2022. La Juve, per l'out mancino, ha in mente obiettivi certamente più giovani. Tra questi c'è Emerson Palmieri. E secondo quanto riportato in Inghilterra dal Telegraph, l'intenzione del Chelsea è proprio quella di cederlo.