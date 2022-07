Luis Alberto non è sicuro di rimanere alla Lazio ma in caso di partenza, i biancocelesti dovranno lasciare il 30% della vendita al Liverpool, lo riporta il Messaggero. Anche per questo, Lotito non si accontenta di una cifra inferiore a 25 milioni di euro.Laha seguitoper diverse stagioni, ormai. Il giocatore potrebbe tornare di moda per il prossimo mercato, al momento non è sul taccuino dei bianconeri.