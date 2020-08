Come ben sappiamo, stasera la Juventus affronterà il Lione. Una formazione giovane e brillante, che Rudi Garcia schiera con un 3-5-2 dinamico pronto a colpire con le incursioni dei suoi esterni e centrocampisti. Ma anche questo lo sappiamo, visto che all'Allianz Stadium c'è da ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata. Rispetto ad allora, è cambiato il mediano: fuori Lucas Tousart, autore del gol di Lione, passato nel frattempo all'Hertha Berlino; dentro il brasiliano classe '97 Bruno Guimaraes, schermo davanti alla difesa arrivato a gennaio dall'Atletico Paranaense. E rispetto a quel 26 febbraio, la squadra francese schiera la sua superstar, il suo capitano, quel Memphis Depay che agisce come punta mobile nel tandem d'attacco col centravanti Moussa Dembelé, capocannoniere stagionale dell'OL.



UOMINI MERCATO - Proprio il 24enne Dembelé è uno dei profili più interessanti per il taccuino di Fabio Paratici, anche se non è facile strapparlo al Lione: ha un contratto fino al 2023 ed è difficile che vada via per meno di 50 milioni di euro. L'altro nome caldissimo è colui che all'andata, da ala sinistra nel 3-4-3, fu una spina nel fianco nella difesa bianconera: il francese Houssem Aouar, 22 anni, autore dell'assist a Tousart a febbraio, che stasera agirà da interno di centrocampo e proverà a mandare fuori giri gli uomini di Sarri coi suoi inserimenti. Un inserimento... di mercato potrebbe però provare a farlo la Juventus, cercando di battere la concorrenza di mezza Europa e soddisfacendo le richieste del presidente Aulas, ancora maggiori rispetto a quelle per Dembelé. Sul campo Aouar forma una temibile accoppiata nella zona sinistra del campo con l'ala mancina ivoriana classe '96 Maxwel Cornet.

TALENTO... REAL - Gli occhi juventini, infine, sono puntati anche su un giocatore che partirà molto probabilmente dalla panchina, data la giovanissima età, ma che promette molto bene: il francese Rayan Cherki, 17 anni fra dieci giorni, fantasista cresciuto nel vivaio lionese con già 12 presenze ufficiali in prima squadra, con il quale è in atto un duello tra Juve e Real Madrid.