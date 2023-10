Ademolaha realizzato una delle sue doppiette in Serie A contro la Juventus il 22 gennaio 2023, in un emozionante pareggio per 3-3. In quella partita, il talentuoso nigeriano ha contribuito direttamente a tutte e tre le reti dell'Atalanta, fornendo gol e assist. È interessante notare che contro nessun'altra squadra ha avuto un coinvolgimento così significativo in termini di reti (tre) come contro la Juventus in questa competizione. La sua performance contro la squadra bianconera è stata sicuramente un momento memorabile nella sua carriera in Serie A.