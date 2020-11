La Juventus non molla la presa per Manuel Locatelli. A gennaio Paratici è pronto a ripartire all'assalto per il centrocampista del Sassuolo, assoluto protagonista di questo avvio di stagione. Ecco perché la valutazione di 40 milioni di euro che faceva il club neroverde la scorsa stagione potrebbe alzarsi ulteriormente. Locatelli è cresciuto e maturato, ha già fatto sapere che vuole una big per giocare la Champions e la Juve non vuole farselo sfuggire. Occhio al prezzo però, 40 milioni potrebbero non bastare più.