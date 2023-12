Il Napoli ha bisogno del vero, quello capace di trascinare la squadra allo scudetto nella passata stagione con gol, assist e giocate da fuoriclasse. La versione vista in questo primo scorcio di stagione è quasi irriconoscibile: Khvicha contro la Juve è stato il peggiore in campo. Nervoso, poco concreto e mai protagonista. Ma cosa si nasconde dietro l’involuzione del georgiano? In prima istanza hanno pesato l’addio di Spalletti e lo scarso feeling con Garcia. Ma anche lo stallo sul nuovo contratto sembra aver inciso sulla testa del numero 77 azzurro. Lo riporta Calciomercato.com.