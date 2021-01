Joao Santos, agente dell'ex centrocampista del Napoli Jorginho, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha affrontato l'argomento del futuro del suo assistito. "È stato un ottimo anno per Jorge, anche in Nazionale ha fatto molto bene. L’anno prossimo ci sarà l'Europeo, dove spera di fare molto bene con l’Italia. Per quanto riguarda il Chelsea, ora non è messo benissimo in classifica ma essendo una squadra di giovani ci vuole tempo. Un ritorno in Serie A? Sicuramente, è una cosa che gli farebbe piacere al termine del suo attuale contratto (giugno 2023, ndr)".