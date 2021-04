Dal sito ufficiale della Juventus: "Lorenzo Insigne è il giocatore italiano che ha preso parte a più gol in questa Serie A: 19 (14 reti e 5 assist). In più, nelle ultime 13 gare di campionato, il fantasista classe ’91 è stato coinvolto in 11 reti (otto marcature e tre passaggi vincenti). Lorenzo Insigne ha messo a segno tre gol in Serie A contro la Juventus; negli anni 2000, solo Marek Hamsik ha fatto meglio con la maglia nel Napoli (sei – a quota tre anche José Callejón ed Edinson Cavani). Dries Mertens (101) è a un solo gol dall’eguagliare Antonio Vojak (102) al 1° posto dei migliori marcatori del Napoli in Serie A. Hirving Lozano ha trovato il suo primo gol in Serie A all’esordio nella competizione proprio contro la Juventus ad agosto 2019; è stato in quel caso il primo giocatore del Napoli a segnare al debutto nella massima serie contro i bianconeri da Roberto Stellone nel settembre 2000. Il primo gol sia di Kostas Manolas che di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli in Serie A è arrivato contro la Juventus, nell'agosto 2019. La prossima sarà la 100ª presenza di Nikola Maksimovic con il Napoli in tutte le competizioni. La prossima sarà la 50ª gara in Serie A sia per Hirving Lozano che per David Ospina".