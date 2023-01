Martin De Roon, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sporti, ha parlato del suo compagno di squadra, Hojlund, che sarà questa sera il pericolo numero uno della Juventus: "Dopo il Mondiale ho ritrovato un altro giocatore: fisico diverso, accelerazioni imprendibili, non va più solo sul sinistro e gioca semplice, non sbaglia più la prima scelta. E ascolta i consigli: infatti contro Fazio ha cercato sempre la profondità".