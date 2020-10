Come racconta Juventus.com, c'è un gradito ex nella sfida di domani sera tra Juve e Verona: è Andrea Favilli. Scrive il sito bianconero: "Lo scorso 27 settembre, nella gara giocata al Bentegodi contro l’Udinese, Andrea Favilli ha trovato il suo primo gol in Serie A. Attaccante, classe 1997, ha giocato una stagione e mezza nella Juventus Under 19, segnato numerosi gol nel campionato Primavera ed esordendo in Serie A il 7 febbraio 2017 sul campo del Frosinone. Con la Prima Squadra si è reso protagonista anche della tournée americana dell’estate 2018, siglando una doppietta al Bayern Monaco a Philadelphia e una rete contro la Selezione MLS All-Stars ad Atlanta. Dopo la parentesi bianconera ha giocato due anni ad Ascoli in Serie B ed altri due al Genoa, prima di passare in prestito all’Hellas.