Nella gara tra Psg e Le Havre, terminata 2-0 a favore dei parigini, Fabian Ruiz è dovuto uscire dopo pochi minuti per infortunio. Lo spagnolo ha accusato un problema alla spalla ed è uscito in barella. Nelle prossime ore si capirà l'entità dell'infortunio. Una situazione che interessa anche alla Juve visto che l'ex Napoli è tra gli obiettivi per rinforzare il centrocampo nella sessione di mercato invernale.