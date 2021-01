Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la frattura tra la Roma ed Edin Dzeko, stavolta, è difficilmente ricomponibile. Il bosniaco è rimasto in tribuna insieme ai compagni infortunati: le sue condizioni erano chiaramente buone, ha pagato lo strappo con Fonseca dopo la sconfitta in Coppa Italia con lo Spezia. Ora è ai margini e rischia di vivere ancora da separato in casa fino a fine stagione. Il tecnico giallorosso ha voluto dare un segnale alla squadra e ieri è stato seguito. Cosa chiede Dzeko? Di restare, nonostante una rottura difficilmente sanabile.