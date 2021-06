Attenzione al futuro di Edin Come vi abbiamo raccontato , per il ruolo di punta (alternativa), la Juventus sta sondando anche il bosniaco, ormai a un passo dall'addio alla Roma. Ma negli ultimi giorni si è fatto sotto persino il Milan: tratta cone tiene Edin in attesa. Se non dovesse concretizzarsi la pista francese e il Chelsea alla fine decidesse di cambiare i piani, secondo Sky Sport un'alternativa potrebbe essere Edin Dzeko: "Per ora si tratta soltanto di un'idea, anche perchè i costi per realizzare questo tipo di operazione sarebbero abbastanza elevati".