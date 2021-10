Edin Dzeko, da quando è arrivato all'Inter dopo una lunga parabola romanista, ha mostrato una particolare propensione ad andare a segno nel proprio stadio.contro il Genoa, doppietta col Bologna, poi rete contro l'Atalanta e infine nell'ultima gara di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, in cui è stato il migliore in campo e ha servito anche un assist all'ex Juve Vidal. La Juventus farà visita all'Inter domenica sera in campionato.