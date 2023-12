Ce la farà Dybala a giocare contro la Juve? Secondo Sky Sport, aumentano le chance per l'argentino di esserci contro la sua ex squadra. Come riferisce l'emittente infatti, arrivano buone notizie, perché il calciatore vuole esserci a Torino contro la Juventus. Si era fatto male il 12 dicembre con una lesione al flessore, però il recupero sta procedendo spedito, senza intoppi. Le sensazioni del calciatore sono buone e poi c'è anche la sua volontà di esserci nella trasferta a Torino contro la sua ex squadra".