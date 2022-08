Come racconta Gazzetta, ieri sono ripresi i contatti con l’avvocatoper. Ponendo fine, di fatto, alla "pausa di riflessione" dell’attaccante olandese in uscita dal Barcellona. E così il responsabile dell’area sportiva, Federico Cherubini, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La trattativa economica è solo all’inizio e tutto fatalmente slitterà alla prossima settimana. Ma è chiaro che questo disgelo allontana evidentemente i timori che la concorrenza della Premier League (Chelsea e Tottenham) possa indurre in tentazione l’attaccante olandese.