Paolo Maldini, a Sky Sport, ha parlato del rinnovo di Donnarumma che piace tanto anche alla Juve: "Se ne deve parlare e se ne parlerà. Non è l'unica situazione, abbiamo anche Calhanoglu e Ibrahimovic. Sono situazioni che stiamo già affrontando tenendo la testa sul campionato e la coppa. Saranno cose che riguarderanno noi e i loro agenti, indirettamente anche i giocatori stessi. Il Milan deve provare a tenere questi giocatori, vedremo se ci riusciremo. E' una trattativa, bisogna essere felici in due. Può non essere felice uno dei due? E' una cosa che può succedere, non ce l'auguriamo ma può succedere.