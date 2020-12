No, grazie. Roberto De Zerbi ha rifiutato un'offerta dello Spartak Mosca, che lo voleva subito in panchina al posto di Domenico Tedesco (ex Schalke). In Russia avrebbe guadagnato il triplo rispetto al milione di euro a stagione che prende al Sassuolo, con cui è sotto contratto fino a giugno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi l'allenatore e la società dovranno valutare se proseguire il percorso insieme. Tra le società interessate al tecnico c'è anche la Juventus, sebbene non ci sia assolutamente preoccupazione sul futuro di Andrea Pirlo.