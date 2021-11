Aumenta la lista delle pretendenti per Matthijs: come riferisce la stampa britannica, anche il Manchester City è interessato al difensore della Juventus. Vedremo se seguirà il consiglio e la "richiesta" di Ravanelli. In diretta a JTV, l'ex attaccante bianconero gli aveva detto: "Spero che tu possa diventare un leader di questa Juventus perché hai tutte le potenzialità per farlo".