Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per laquello di gennaio sarà un mercato impegnativo dove l'occasione, sia in entrata che in uscita, dovrà necessariamente essere colta. Per questo l'interesse die del suopotrebbero convincere la dirigenza bianconera a dare il via libera alla cessione di uno dei suoi centrocampisti apparsi più in palla in questa prima parte di stagione: