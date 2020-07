Il pareggio per 3-3 della Juventus sul campo del Sassuolo ha fatto emergere diversi temi sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Innanzitutto la corsa allo scudetto ravvivata da questa rocambolesca gara: La Gazzetta dello Sport parla di "batticuore" e "scudetto thriller" facendo notare comunque che la Juve "è sgonfia ma ha in mano il suo destino". Sia la Gazzetta che Il Corriere dello Sport inoltre fanno notare ce l'Inter può arrivare a meno -6 battendo la Spal, il che induce il Corriere a titolare "L'ombra di Conte". Di tutt'altro tenore Tuttosport, che mette la foto di una delle 7 parate di Szczesny contro il Sassuolo e lancia un chiaro invito: "Juve, fagli un monumento!". Anche in Francia si accenna alla Juventus (ricordiamo che la prima avversaria in Champions dei bianconeri sarà il Lione): L'Equipe nel box in alto a sinistra recita "La Juve inchioda ancora".