Tutta la Fiorentina, per bocca delle sue alte sfere, ovvero Pradè, Commisso e Joe Barone, hanno aperto all’addio di Federico Chiesa. ‘Non lo obbligheremo a restare, ma ci deve arrivare la giusta offerta’, questo il messaggio passato alle pretendenti, che hanno preso nota. La Juventus lo segue da tempo, l’estate scorsa aveva trovato anche l’accordo con l’esterno viola per l’ingaggio, ma l’avvento del presidente italo-americano bloccò tutto. E poi c’è l’Inter, che ha più di un argomento a suo favore da offrire alla Fiorentina. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’ad nerazzurro Marotta vorrebbe abbattere la valutazione di 65-70 milioni di euro inserendo delle contropartite: innanzitutto c’è da risolvere lo scambio di prestiti tra Biraghi e Dalbert, in più alla Fiorentina piacciono e non poco Gagliardini e Nainggolan. La Juventus resta allerta, pronta a sorpassare l’Inter all’ultima curva.