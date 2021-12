Come racconta Calciomercato.com, ilnon è stato l’unico club italiano a trattare Bondo: la scorsa estate anche laaveva formulato un’offerta per il centrocampista che ha compiuto 18 anni nello scorso mese di settembre. I bianconeri volevano inserirlo nella under 23 di Zauli ma anche in questo caso si sono dovuti scontrare con le resistenze del Nancy che era convinto di poter blindarecon il rinnovo del contratto. Intesa che non è arrivata.