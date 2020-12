Dal sito ufficiale della Juventus



“Con il gol segnato contro la Sampdoria, Andrea Belotti ha raggiunto quota 99 reti con la maglia granata in tutte le competizioni. Il capitano del Torino è la stella della squadra, capace in questa stagione già di realizzare 7 reti in 8 gare di campionato. In carriera ha messo a segno tre marcature contro la Juventus, compresa quella su calcio di rigore nel marzo 2016 che interruppe la striscia record di 974 minuti senza subire reti di Gianluigi Buffon. Oltre ai 7 gol di Belotti, gli altri giocatori a segno in questa Serie A sono stati Lukic (3) e Ansaldi, Meité, Linetty, Bremer e Zaza a quota uno. Proprio Simone Zaza, insieme a Tomás Rincon, è uno dei due giocatori della rosa con un passato con la maglia bianconera”.