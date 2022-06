Come racconta Gazzetta, c'è anche la Fiorentina su Bellanova. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato recentemente riscattato dal club di Giulini (era di proprietà del Bordeaux) ed è uno dei pezzi pregiati della squadra. I viola lo hanno seguito a lungo decidendo di provare a portare a Firenze un elemento importante anche dell’Under 21 azzurra ed offrendo la maglia da titolare di una squadra in decisa crescita, tornata al termine di questo campionato in Europa dopo molto tempo (playoff di Conference League in programma il 18 ed il 25 agosto).