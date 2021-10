Tra gli uomini più attesi del Derby d'Italia trac'è sicuramente Nicolò, protagonista di un ottimo inizio di stagione tanto con i nerazzurri quanto con la Nazionale. Con la squadra di Simone Inzaghi, il classe 1997 è il centrocampista che è stato coinvolto in più sequenze su azione terminate con un tiro in questa Serie A (48) e in generale è secondo, dietro solo a Lorenzo(50). Barella, inoltre, è andato a segno contro la Juventus nell'ultimo match casalingo di campionato, come l'ex Arturo: l'ultimo centrocampista dell'Inter in gol in due stagioni consecutive contro i bianconeri a San Siro è stato Lothar(nel 1989/90 e nel 1990/91).