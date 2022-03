Cosa succederà con Aaron Ramsey? Ancora una volta, il gallese è alle prese con infortuni più o meno seri, comunque ripetuti nel tempo. Del resto, anche qui (anzi: soprattutto qui) è maturata la decisione della Juventus di liberarsi del centrocampista acquistato due anni fa a parametro zero, quando Aaron aveva chiuso il suo rapporto con l'Arsenal. A gennaio, l'occasione con i Rangers di Glasgow, che finora non è stata sfruttata: 94 minuti totali, quattro presenze.



DI TASCA SUA - Secondo quanto riportato da The Scottish Sun, Ramsey ora deeve recuperare dall'ultimo problema fisico, per il quale ha già saltato quattro match. Un vero e proprio calvario, che ha colpito in primis il giocatore, disposto a spendere anche 36mila euro di tasca sua per sottoporsi a cure specialistiche. Al momento, tutti si dicono ottimisti per il recupero, ma Ramsey ha già abituato ad alti e bassi. Continuasse così, la sua storia in Scozia, in estate tornerebbe subito alla Juventus.