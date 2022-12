La storia d'amore trae ilnon è ancora sbocciata. Arrivato in Andalusia lo scorso agosto, il fantasista 30enne ha avuto un rendimento chiaroscuro (1 gol e 3 assist fin qui). Nelle ultime ore, rivela Relevo, è andata in scena anche una lite tra lo stesso calciatore e Monchi, ex dirigente della Roma e attualmente ds degli iberici: la tensione è alta e così il classe 1992 potrebbe anche salutare a gennaio.