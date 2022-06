Come racconta Gazzetta, la difesa dell'Inter cambierà volto e il nome individuato da Inzaghi e dai dirigenti è quello di Bremer, del Torino. Serve un incastro economico non semplice da trovare. E allora è il tempo delle uscite, questo. Da Bastoni a Pinamonti, passando per De Vrij: non solo di parametri zero può vivere l’Inter. Anche se aiutano, sicuro. Mkhitaryan è qui per questo.