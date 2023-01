Come racconta Calciomercato.com, per, tra le ipotesi sul tavolo c'è, inevitabilmente, anche il ritorno in Italia e a Torino. La Juventus, pista che accende la fantasia dei tifosi e può essere più che una semplice suggestione. Altre questioni agitano ora l'ambiente bianconero, che ha affidato interamente la gestione tecnica a Federico Cherubini e Massimiliano Allegri, che resterà in panchina sicuramente fino a giugno. Il futuro però resta un'incognita.