Buffon sa come si fa. Questo, il titolo dell'edizione online de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la Juventus abbia già scritto - nella sua lunghissima storia - una pagina simile a quella che sogna di riproporre in questa stagione. Dove bisogna tornare? Al 2001-2002. All'annata del 5 maggio. Erano andati via Ancelotti, Inzaghi e Zidane; la Juve aveva preso proprio Buffon, oltre a Thuram e Nedved. Lippi di nuovo in panchina. A metà stagione, i punti di distacco dalla Roma erano cinque. Poi c'era il Chievo e l'Inter di Vieri e Ronaldo. Alla fine, trionfano i bianconeri, grazie anche alla caduta imperiale dei nerazzurri in casa della Lazio.