Come racconta Gazzetta, gli occhi della magistratura sono stati addirittura posizionati anche sulla cessione di. Non è uno scambio, ma la cessione di Emre Can ha alcuni profili anomali secondo la Procura di Torino. Il trasferimento a titolo definitivo al Borussia Dortmund avrebbe dovuto verificarsi dal 1° luglio 2020, mentre l'iscrizione della plusvalenza da 14.7M€ è avvenuta nella relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2020.