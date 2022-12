Come racconta Gazzetta, rispetto al Sassuolo, nella 'galassia Juve, è più complicato il rapporto con l'Atalanta. Per il quotidiano, nelle carte dell’accusa si parte dall’affare, per il quale, a margine, la Procura ha rinvenuto una scrittura privata in cui l’a.d. Luca Percassi s’impegna ad acquisire un giovane della Juve su suggerimento della stessa per 3 milioni di euro. In realtà,compreràper più del doppio, vantando in seguito un credito che sarà decisivo nel passaggio di Romero prima e Demiral poi alla società nerazzurra a prezzo di favore (su Romero, Cherubini ammetterà di aver fatto una minusvalenza a causa degli accordi presi da Paratici).