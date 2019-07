La presentazione di ieri presso la Sala Mattoni di Asti ha consacrato la nascita di una nuova realtà bianconera sul territorio piemontese. Da un accordo tra la Juventus e lo Sca Asti, nasce così ​Sca Juventus National Academy. La società bianconera continua il suo capillare lavoro di osservazione anche sul territorio piemontese: l'accordo, valorizzerà entrambe le squadre. Per la Sca, infatti, sarà una consacrazione di un percorso, come si legge su Tuttosport, che ha portato la Scuola calcio astigiana a primeggiare nel suo comitato di appartenenza. La Juve, a sua volta, aggiunge un tassello importante anche nella provincia di Asti: la nuova Academy, sarà un punto di riferimento per il Sud del Piemonte.