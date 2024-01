Gli osservatori della Juve sono sempre al lavoro e hanno trovato un nuovo obiettivo, scelto tra una serie di stelline dell'Uruguay. Dopo aver preso in estate Facundo Gonzalez dal Valencia per poi girarlo in prestito alla Sampdoria, opzionato da tempo Alan Matturro che pure sta continuando a crescere nel Genoa di Alberto Gilardino e ora sta per partire l'assalto anche al match winner della finale mondiale U20, vinta contro l'Italia. Di chi si tratta? Di Lucho Rodriguez, gioiellino che sta facendo benissimo in patria nel Liverpool Montevideo. I contatti sono stati avviati e si fanno sempre più intensi, richiesta di informazioni effettuata ormai da tempo con entourage del giocatore e club uruguaiano. Insomma,Lo riporta calciomercato.com.