I talenti del domani sempre sotto osservazione. La Juve si guarda attorno e ragiona sui colpi in vista dell'estate, sia quelli di grande spessore sia quelli più giovani. Ecco perché i bianconeri hanno messo gli occhi su Adrián Bernabé, talento vero sta stregando Parma e facendo innamorare tutti. Classe 2001, scuola Barcellona e ed ex pupillo di Guardiola, ha un mancino speciale, quello di chi gioca con fantasia e sa essere decisivo. E con le sue magie - anche su punizione - ha attratto l'interesse di Juventus e Milan. Ha un contratto fino al 2024 con il Parma, ma in molti stanno provando a strapparlo con anticipo.



Come raccontato dal Mundo Deportivo, i bianconeri hanno iniziato da tempo la sfida con Milan e Atalanta per il ventenne dal talento cristallino. Un ragazzo che ha frenato la sua crescita solo per alcuni problemi di salute, superati alla grande. Sì, perché lo spagnolo è stato costretto a uno stop di quattro mesi a causa di un problema cardiaco riscontrato durante le visite mediche con il Parma. Arrivato grazie a Maresca, che già lo aveva allenato nel Manchester City U23, è rientrato a gennaio e sta impressionando tutti. Cinque gol da febbraio ad oggi, mostrando tutto il repertorio. Quanto costa? 10 milioni di euro. E ora anche il Napoli vuole iscriversi alla corsa.