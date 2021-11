Dall’Argentina rimbalza un’indiscrezione che racconta di un primo passo pronto dei bianconeri per la giovane stella del River Plate. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe pronta infatti la prima proposta per allungare sulla nutrita concorrenza: 15 milioni di base fissa più 10 di bonus legati al rendimento, alcuni facilmente raggiungibili.- Un colpo importante per la Juve, che dovrebbe prevedere un pagamento dilazionato nel tempo vista la difficile situazione economica e le note formule creative. La Juve vuole anticipare i tempi e la concorrenza, battendo Fiorentina, Milan, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La Juve è stregata da questo talento classe 2000, soprannominato “il ragno” dal fratello perché «quando gioca sembra avere più di due gambe», lo sta seguendo con attenzione grazie ai suoi emissari. Il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2022 e ha una clausola rescissoria da 20 milioni che, negli ultimi dieci giorni di mercato (di qualsiasi sessione), sale a 25. Il River Plate ha già presentato una proposta di rinnovo al 2023 con clausola maggiorata, ma il suo procuratore Fernando Hidalgo ha rifiutato.- Intanto la Juve cerca alleati e può trovarlo in un grande ex. A dicembre ci saranno le elezioni per la nuova presidenza del River e tra i candidati c’è Antonio Caselli che si affiderebbe come vice a David Trezeguet. Non proprio uno qualunque per la Juve, anzi un pezzo della sua storia.