Secondo The Athletic, l'Arsenal starebbe facendo passi importanti per ingaggiare il brasiliano Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City. Il giocatore piace anche alla Juventus, a Max Allegri in particolare, ma l'ingaggio non è accessibile in questo momento storico per i bianconeri, che opteranno per altre soluzioni, italiane e che già conoscono la Serie A, come Raspadori.