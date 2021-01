1









L’ultimo talento brasiliano balzato agi occhi è Gabriel Veron, classe 2002 del Palmeiras, che in patria considerano già il nuovo Neymar. Stando a quanto riportato in Spagna nei giorni scorsi, Veron è entrato nel mirino anche di Napoli, Real Madrid, Manchester City e Arsenal. Per il quotidiano Sport, occhio anche al Barcellona: il giocatore ha sì una clausola rescissoria da 60 milioni, ma non per questo andrà via per quella cifra. Soprattutto se ha così tanti occhi puntati in Europa.