Secondo quanto scrive football365.com Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid e Juventus vogliono il 16enne attaccante dello Stoke City Mohamed Sankoh. Il ragazzo, classe 2003, è stato soprannominato 'nuovo Lukaku'. In effetti, almeno fisicamente, i due si somigliano parecchio: addirittura Mohamed sembra essere più forte dal punto di vista tecnico. Il Chelsea potrebbe essere avvantaggiato, colpito dai numeri messi in fila dal centravanti in quest'annata: 9 gol e 9 assist nelle 16 presenze con gli Under 18 del club. Da sotto età.