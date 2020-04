1











Si chiama Marco Kana, compirà 18 anni ad agosto, è già un punto di forza dell'Anderlecht oltre che delle nazionali giovanili del Belgio. Segni particolari: fortissimo. In patria si sprecano i paragoni con Vincent Kompany, difensore con un passato glorioso al Manchester City, oggi tornato in Belgio. Può giocare a centrocampo, è dominante al centro della difesa. E la Juve lo studia con grande attenzione. Per quanto la bottega belga sia molto cara, il prestito secco di Marko Pjaca può essere il primo passo per avvicinarsi a lui.