Secondo quanto riportato da Serie B News, la Juve avrebbe messo gli occhi sul 'nuovo Demiral'. La formazione bianconera avrebbe in mente di portare nella sua Under 23, prelevandolo direttamente dall'Altinordu, squadra in cui è cresciuto e dove si sta affermando. Si tratta di Ravil Tagir, ovviamente difensore centrale e giovanissimo: è un classe 2003 e già è sui taccuini di tutti. In Turchia lo valutano 2 milioni di euro: può essere il primo regalo per Andrea Pirlo, probabile futuro allenatore della seconda squadra juventina.