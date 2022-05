La Juventus sta ancora cercando dei rinforzi per il mercato estivo, soprattutto in attacco. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com piace l'attaccante dell'Estoril Praia Gilson Benchimol Tavares in patria ribattezzato come "il nuovo Beto". In questa stagione si è messo particolarmente in mostra ed ha attirato su di sé gli occhi di parecchi club, in Italia Juventus e Roma.