Testa sul presente, occhi sul futuro. La concentrazione è tutta sulla seconda parte di stagione, ma, come spesso accade in periodo di mercato, a tenere banco catturando l'attenzione è anche il futuro della squadra, con Paratici, Nedved e non solo impegnati nel progettare la Juve che verrà. Come la vedono? Secondo Tuttosport, così:



4-3-1-2 - Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt/Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Pogba; Kulusevski; Dybala, Ronaldo.