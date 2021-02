Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve è sulle tracce di Alejandro Frances, difensore promettente classe 2002. Al momento, Frances gioca al Saragozza, in Segunda Division: è la sua prima, vera stagione tra i professionisti e ha già attirato l'attenzione della Juventus.



LA CLAUSOLA - Il difensore ha una clausola che intriga i bianconeri: insieme a Pau Torres è uno dei migliori prospetti del ruolo, e la Juve deve muoversi in tempo. Anticipare la concorrenza per mettere sul piatto i 10 milioni di euro della clausola rescissoria.