La Juventus ieri sul proprio sito ufficiale ha snocciolato una serie di statistiche riguardanti il Barcellona in vista della partita di domani sera in Champions League tra bianconeri e blaugrana. Ecco cosa c'è scritto sull'attacco della squadra di mister Koeman: "Nell’ultimo turno di campionato il Barça ha perso al Camp Nou il Clasico contro il Real Madrid per 3-1. Una partita frizzante, dove non è bastato il gol di Ansu Fati, capocannoniere fino ad ora con 5 gol. Barcellona che, sommando le reti in Liga e Champions League, ha realizzato 12 centri: gli altri marcatori sono Messi (2), Coutinho (2), Sergi Roberto, Dembélé e Pedri (1).".