Occhi sugli esterni per gennaio, occhi sugli esterni per giugno. Tanti i profili sondati e raccontati in questi giorni, ma nelle valutazioni per l'estate rientreranno anche tutti quei giocatori in scadenza di contratto: a partire da Raphael Guerreiro al Borussia Dortmund, passando per Alejandro Grimaldo e arrivando a Ramy Bensebaini, tunisino del Borussia Monchengladbach, tutti in scadenza nel 2023. Nomi già sondati in passato e che tornano come idee per il futuro.