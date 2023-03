La lista dei figli d'arte della Juve potrebbe anche allungarsi. Nei radar degli osservatori bianconeri ci sta finendo con sempre maggiore frequenza anche Timothy Weah, figlio del leggendario George. Come spiega calciomercato.com,Grazie alla svolta avvenuta agli ordini di Paulo Fonseca, che in Weah sta scoprendo un esterno difensivo in grado di giocare a tutta fascia: un nuovo ruolo forse non subito gradito al giocatore ma in cui si sta adattando partita dopo partita. Con una qualità in più che si porta appresso da sempre Weah junior, quella di saper agire indistintamente sulla fascia destra come su quella sinistra. Insomma, piace, piace tanto, soprattutto ora che si sta evolvendo in qualcosa di diverso.