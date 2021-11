Nella testa c'è sempre, anche dopo la partita di sabato. Il bomber viola resta il primo nome sulla lista dei bianconeri, e come raccontato da Tuttosport un tentativo da parte dei bianconeri arriverà anche a gennaio. Nonostante sia molto difficile, la speranza di poter contare sul serbo non è svanita: è lui il piano A, in inverno e in estate. Solo le resistenze di Commisso - che ha fissato il prezzo dell'attaccante a quota 75 milioni di euro - indicano prudenza. E magari anche un piano B.Secondo TS, un nuovo nome che circola attorno agli ambienti bianconeri è quello di. L'uruguaiano è stato visionato in Bayern-Benfica di Champions League: secondo la stampa portoghese, infatti, c'era un collaboratore di Cherubini all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il giocatore è seguito anche in Inghilterra, in tanti l'hanno definito 'nuovo Cavani'. Ma resta un nome per giugno, in ogni caso.