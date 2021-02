Il Fenerbahce ci prova per Under, ma l'agente allontana le voci di un imminente ritorno del giocatore in Turchia. "Non c'è niente di vero sul suo trasferimento" ha dichiarato Misrad Turkcan durante un'intervista ad A Sport. L'attaccante di proprietà della Roma è in prestito al Leicester, che può riscattarlo per 24 milioni di euro. La Juve ha seguito a lungo il giocatore nella scorsa stagione e continua a monitorare la situazione.